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Украинская теннисистка Свитолина выиграла бронзу Олимпиады

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Украинка Элина Свитолина стала бронзовым призером летних Олимпийских игр в Токио, выиграв матч за третье место в женском одиночном турнире теннисисток.

Ее соперницей матче за бронзу была представитель Казахстана Елена Рыбакина. Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу украинской теннисистки. Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут.

В настоящее время Свитолина является шестой ракеткой мира, а Рыбакиназанимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 20-е место.

Победительница Олимпиады-2020 в этой дисциплине определится по итогам матча между швейцаркой Бенлиндой Бенчич и теннисисткой из Чехии Маркетой Вондраушовой.

Олимпиада-2020 теннис

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