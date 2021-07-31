Швейцарская теннисистка Бенчич выиграла Олимпиаду
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Швейцарка Белинда Бенчич завоевала золото Олимпиады, выиграв теннисный турнир в женском одиночном разряде.
В финале она нанесла поражение представительнице Чехии Маркете Вондроушовой.
Результат встречи – 7:5, 2:6, 6:3 в пользу Бенчич. Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут.
Бенчич в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 12-е место, Вондраушова – на 42-й строчке. Обе спортсменки ни разу не выигрывали турниры Большого шлема.
Обладательницей бронзовой медали стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в матче за третье место Елену Рыбакину из Казахстана.
Победитель Олимпиады в мужском одиночном разряде станет известен в воскресенье: в финале встретятся россиянин Карен Хачанов и немец Александр Зверев.