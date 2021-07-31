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Три медали завоевали россияне в очередной день Игр-2020 в Токио

Три медали завоевали россияне в очередной день Игр-2020 в Токио
Юлия Зыкова
Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - По одной золотой, серебряной и бронзовой медали выиграли российские спортсмены на летней Олимпиаде в Токио в субботу.

Обладателями награды высшего достоинства стали Ольга Никитина, София Позднякова и Софья Великая, выигравшие командный турнир саблисток.

Серебряным призером стала Юлия Зыкова в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м. В этой же дисциплине бронзу заработала Юлия Каримова.

Теперь в активе российской команды на Играх-2020 37 медалей – 11 золотых, 15 серебряных, 11 бронзовых. С этими показателями она продолжает занимать четвертое место в общем зачете.

Китай упрочил лидерство в зачете (21 золотая, 13 серебряных, 12 бронзовых медалей), в тройку лучших входят Япония (17, 5, 8) и США (16, 17, 13).

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию очередного дня.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Российские триумфаторы Олимпиады-2020

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Женская сборная России впервые выиграла золото ОИ в командном многоборье. Команда, в составе которой выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова, набрала 169,28 балла. Российский пловец Евгений Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золотую медаль в финальных заплывах на 100 и на 200 метров на спине.Мужская сборная России по спортивной гимнастике победила в командном турнире в многоборье. Россияне Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин и Артур Далалоян заработали 262,500 балла.Российская саблистка София Позднякова завоевала золото ОИ. В финале она победила свою соотечественницу Софью Великую.Россиянин Максим Храмцов стал победителем летних Олимпийских игр-2020 в Токио, выиграв соревнования среди тхэквондистов в весовой категории до 80 кгВиталина Бацарашкина принесла России первую золотую медаль ОИ-2020. Россиянка заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, установив олимпийский рекорд.Россиянин Владислав Ларин выиграл золотую медаль олимпийского турнира по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кгЖенская сборная России по фехтованию победила Францию в финале командного турнира рапиристок. Цвета российской команды в этом матче защищали Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова.
Женская сборная России впервые выиграла золото ОИ в командном многоборье. Команда, в составе которой выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова, набрала 169,28 балла.
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