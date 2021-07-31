Олимпиада TOKYO 2020

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Олимпиада. 31 июля. Онлайн

21 комплект наград будет разыгран на Олимпийских играх в Токио

Олимпиада. 31 июля. Онлайн
Олимпиада. 31 июля. Онлайн
Фото: Wei Zheng/CHINASPORTS/VCG via Getty Images

05:59

Смотрю на табло и зависаю, не могу оторвать глаз и переключиться на площадку (а надо бы): наши ведут 20:9

05:53

Здесь все норм. Наши выигрывают во второй партии - 13:6

05:53

Побегу на волейбольную арену

05:52

Великобритания выигрывает эстафету с мировым (3 минуты 37,58 секунды) рекордом, сборная России финишировала седьмой с отставанием в 4,87 секунды

05:51

В лидерах - Великобритания

05:51

Мы уже на шестом месте

05:50

Растет отставание от лидера. Эх, выбивают нас из тройки

05:49

Наши плывут третьими с отставанием от лидирующей Италии в 0,80 секунды!

05:48

При счете 9:5 в пользу сборной России во второй партии началась плавательная эстафета!

05:40

Пауза в игре при счете 1:1 во второй партии. Травму получила американка Томпсон 

05:35

Россиянки выиграли первую партию - 25:20

05:30

Но не будем о грустном. Сейчас женская сборная России по волейболу (см. фото к моей текстовой трансляции) выигрывает у сборной США в первой партии матча олимпийского турнира - 22:17!

05:26

Если вы отменили свадьбу ради того, чтобы таки насладиться выступлением американской гимнастки Симоны Байлз в опорном прыжке и на брусьях, у меня для вас плохие новости

05:01

Следующий медальный заплыв - в 5:43. Это будет смешанная комбинированная эстафета 4х100 м. Сборную России (поплывет на первой дорожке) представят Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова, Мария Каменева

04:58

Ледеки финишировала первой, Кирпичникова - восьмой, отстав на 13,73 секунды

04:51

200 м преодолели спортсменки. Лидирует американка Кэтлин Ледеки, россиянка уступает ей в районе трех секунд

04:48

Сейчас будет женский заплыв на 800 м вольным стилем. Россию в этом финале представит Анастасия Кирпичникова, она плывет (действительно уже плывет: гонка началась) на второй дорожке

04:46

Финишировавший вторым венгр Кристоф Милак может похвастать и тем, что побил рекорд Европы, теперь лучшее достижение континента в этой дистанции - 49,68 секунды

04:45

Время Минакова - 50,74 секунды. Это 1,43 секунды отставания от времени сегодняшнего победителя

04:42

Не думаю, что предыдущий обладатель рекорда (49,50 секунды) залился сейчас горькими слезами, ибо это и есть Дрессел

04:39

Процесс пошел! В нем, кстати, сейчас поучаствовал россиянин Андрей Минаков - в заплыве на 100 м баттерфляем. Финишировал - жаль! - четвертым, а не в тройке призеров. Зато победитель заплыва, американец Калеб Дрессел, установил рекорд мира - 49,45 секунды

04:28

Сегодня обещали разыграть 21 комплект наград!

04:28

"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию очередного дня летней Олимпиады-2020 в Токио!

04:27

Доброе утро, уважаемые читатели!

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