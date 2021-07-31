Олимпиада. 31 июля. Онлайн
21 комплект наград будет разыгран на Олимпийских играх в Токио
Смотрю на табло и зависаю, не могу оторвать глаз и переключиться на площадку (а надо бы): наши ведут 20:9
Здесь все норм. Наши выигрывают во второй партии - 13:6
Побегу на волейбольную арену
Великобритания выигрывает эстафету с мировым (3 минуты 37,58 секунды) рекордом, сборная России финишировала седьмой с отставанием в 4,87 секунды
В лидерах - Великобритания
Мы уже на шестом месте
Растет отставание от лидера. Эх, выбивают нас из тройки
Наши плывут третьими с отставанием от лидирующей Италии в 0,80 секунды!
При счете 9:5 в пользу сборной России во второй партии началась плавательная эстафета!
Пауза в игре при счете 1:1 во второй партии. Травму получила американка Томпсон
Россиянки выиграли первую партию - 25:20
Но не будем о грустном. Сейчас женская сборная России по волейболу (см. фото к моей текстовой трансляции) выигрывает у сборной США в первой партии матча олимпийского турнира - 22:17!
Если вы отменили свадьбу ради того, чтобы таки насладиться выступлением американской гимнастки Симоны Байлз в опорном прыжке и на брусьях, у меня для вас плохие новости
Следующий медальный заплыв - в 5:43. Это будет смешанная комбинированная эстафета 4х100 м. Сборную России (поплывет на первой дорожке) представят Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова, Мария Каменева
Ледеки финишировала первой, Кирпичникова - восьмой, отстав на 13,73 секунды
200 м преодолели спортсменки. Лидирует американка Кэтлин Ледеки, россиянка уступает ей в районе трех секунд
Сейчас будет женский заплыв на 800 м вольным стилем. Россию в этом финале представит Анастасия Кирпичникова, она плывет (действительно уже плывет: гонка началась) на второй дорожке
Финишировавший вторым венгр Кристоф Милак может похвастать и тем, что побил рекорд Европы, теперь лучшее достижение континента в этой дистанции - 49,68 секунды
Время Минакова - 50,74 секунды. Это 1,43 секунды отставания от времени сегодняшнего победителя
Не думаю, что предыдущий обладатель рекорда (49,50 секунды) залился сейчас горькими слезами, ибо это и есть Дрессел
Процесс пошел! В нем, кстати, сейчас поучаствовал россиянин Андрей Минаков - в заплыве на 100 м баттерфляем. Финишировал - жаль! - четвертым, а не в тройке призеров. Зато победитель заплыва, американец Калеб Дрессел, установил рекорд мира - 49,45 секунды
Сегодня обещали разыграть 21 комплект наград!
"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию очередного дня летней Олимпиады-2020 в Токио!
Доброе утро, уважаемые читатели!