Олимпиада. 1 августа. Онлайн

04:30

И известно, что как минимум три медали мы точно заработаем (включая золото, кстати).

Теннисист Карен Хачанов, вышедший в финал в одиночном разряде, может рассчитывать, как минимум на серебро. Пары теннисистов Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев разыграют между собой золото и серебро в миксте.