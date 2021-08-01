Олимпиада TOKYO 2020

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Олимпиада. 1 августа. Онлайн

25 комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2020 в Токио в воскресенье

Олимпиада. 1 августа. Онлайн
Российский теннисист Карен Хачанов
Фото: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

04:37

К слову, на фото к трансляции - теннисист Карен Хачанов. В финале он сыграет с представителем Германии Александром Зверевым

04:36

Медальный зачет по состоянию на вчерашний вечер

04:30

И известно, что как минимум три медали мы точно заработаем (включая золото, кстати).

Теннисист Карен Хачанов, вышедший в финал в одиночном разряде, может рассчитывать, как минимум на серебро. Пары теннисистов Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев разыграют между собой золото и серебро в миксте.

04:29

Сегодня будет разыграно 25 комплектов наград.

04:28

"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию очередного соревновательного летней Олимпиады-2020 в Токио

04:28

Доброе утро!

Олимпиада-2020

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