Олимпиада. 1 августа. Онлайн
25 комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2020 в Токио в воскресенье
К слову, на фото к трансляции - теннисист Карен Хачанов. В финале он сыграет с представителем Германии Александром Зверевым
Медальный зачет по состоянию на вчерашний вечер
Сегодня у нас в активе по одной медали каждой пробы??????#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/bP3x0pkjAy— Olympic Russia (@Olympic_Russia) July 31, 2021
И известно, что как минимум три медали мы точно заработаем (включая золото, кстати).
Теннисист Карен Хачанов, вышедший в финал в одиночном разряде, может рассчитывать, как минимум на серебро. Пары теннисистов Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев разыграют между собой золото и серебро в миксте.
Сегодня будет разыграно 25 комплектов наград.
"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию очередного соревновательного летней Олимпиады-2020 в Токио
Доброе утро!