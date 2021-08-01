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Легкоатлетка Клишина получила травму и покинула арену на инвалидной коляске

В поликлинику не прошедшая в финал спортсменка сможет отправиться только после прохождения допинг-контроля

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не смогла квалифицироваться в финал олимпийского турнира в Токио-2020, получив при этом травму.

"К сожалению, два заступа и травма задней поверхности бедра не позволили нашей спортсменке продолжить выступление, хотя было видно, что она находится в очень хорошей форме", - говорится в сообщении пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Из-за травмы спортсменка вынуждена была покинуть арену на инвалидной коляске.

Отмечается, что спортсменку на коляске доставили в медицинский центр на стадионе и сделали перевязку на ногу.
"Сотрудники медцентра выдали спортсменке костыли, чтобы она смогла самостоятельно дойти до транспорта, который бы отвез ее в поликлинику олимпийской деревни",- говорится в сообщении.

"В медцентр к Дарье пришел офицер допинг-контроля. Теперь она отправится в поликлинику только после сдачи пробы", - сообщили в ВФЛА.

Серебряный призер чемпионата мира-2017 Клишина вошла в число десяти российских легкоатлетов, получивших разрешение выступить на Олимпиаде в качестве нейтральных атлетов.

Хроника 22 апреля – 01 августа 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
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