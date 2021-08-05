МОК допустил дисциплинарные меры в отношении НОК Белоруссии из-за ситуации с Тимановской

Представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) может применить дисциплинарные меры в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии в связи со скандалом вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, сообщил представитель МОК Марк Адамс журналистам.

Он заявил на пресс-конференции, что МОК "быстро отреагировал" на ситуацию, проводит беседы с белорусскими и другими спортсменами. По итогам МОК намерен определить, "какие дисциплинарные меры могут быть приняты". Ранее чиновник сообщил, что МОК проведет расследование, связанное с ситуацией вокруг белорусской спортсменки, для чего была сформирована специальная комиссия.

Как сообщалось, Тимановская ранее распространила видеообращение к МОК: "Я обращаюсь за помощью к Международному олимпийскому комитету, на меня оказывается давление, и они (Национальный олимпийский комитет Белоруссии, НОК - ИФ) пытаются вывезти меня из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться".

Тимановская отказалась выполнить требование тренерского штаба белорусской команды на Олимпиаде. После этого делегацией страны было принято решение об отправке ее на родину. Спортсменка была доставлена в аэропорт японской столицы, однако там обратилась за защитой к полиции.

Позднее при содействии МОК и посольства Польши в Японии она отправилась в Австрию, а оттуда - в Польшу, которая предоставила ей гуманитарную визу.