Российский борец вольного стиля Садулаев вышел в финал Олимпиады
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Абдулрашид Садулаев победил представителя Кубы Рейнериса Саласа Переса в полуфинальной схватке олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.
Таким образом, российский спортсмен гарантировал себе как минимум серебряную медаль.
Финал с участием Садулаева, соперник которого определится позднее, пройдет 7 августа.
Садулаев является олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира.