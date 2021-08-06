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Российский борец вольного стиля Садулаев вышел в финал Олимпиады

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Абдулрашид Садулаев победил представителя Кубы Рейнериса Саласа Переса в полуфинальной схватке олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.

Таким образом, российский спортсмен гарантировал себе как минимум серебряную медаль.

Финал с участием Садулаева, соперник которого определится позднее, пройдет 7 августа.

Садулаев является олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира.

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