Сборная Мексики по футболу выиграла бронзу Олимпиады
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Мексики обыграли соперников из Японии в матче за третье место Олимпийских игр в Токио.
Встреча завершилась со счетом 3:1. Победу мексиканцам принесли голы Себастьяна Кордовы (13-я минута, пенальти), Хоана Васкеса (22) и Эрнесто Веги (58). Япония ответила голом Каору Митомы.
Для мексиканцев эти медали стали вторыми в истории, в 2012 году сборная Мексики стала олимпийским чемпионом.
В финале Бразилия, являющаяся действующим победителем Олимпиады, сыграет против Испании, матч пройдет 7 августа.