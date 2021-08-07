Тарасова назвала бандитами судей после проигрыша Авериной золота в гимнастике

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Заслуженный тренер сборной СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в резкой форме раскритиковала судейство финальных соревнований по художественной гимнастике в многоборье, где россиянка Дина Аверина осталась без награды высшего достоинства.

"Бандиты! Настоящие бандиты! У нас на глазах израильтянка теряет предмет… Как это может быть?" - приводит слова Тарасовой "Чемпионат".

"Судьи много раз меняли оценки — это значит, что они не уверены в своей правоте. Нам они, конечно, ничего не меняли. Зато всем остальным меняли. Зачем нам такие судьи, которые ничего не знают? Это просто стыдно. Такие люди, которые ничего не знают, всё решают. Это хуже, чем у нас", - отметила Тарасова.

Как сообщалось, россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике в личном многоборье.

Она уступила в борьбе за золото израильтянке Линой Ашрам.

Россия осталась без золотой медали в этой дисциплине впервые с 1996 года.