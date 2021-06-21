На Олимпиаде в Токио будут присутствовать не более 10 тыс. зрителей

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет и власти Японии обсудили проведение летней Олимпиады в Токио, сообщает пресс-служба МОК.

"В свете правительственных ограничений на публичные мероприятия, лимит зрителей на Олимпийских играх будет установлен на уровне "50 процентов вместимости объекта, максимум 10 000 человек" на всех объектах", - говорится в сообщении.

Действующий график соревнований остается без изменений, зрители будут допущены к мероприятиям с указанными выше ограничениями.

Подчеркивается, что в случае введения чрезвычайного положения или других первоочередных мер, направленных на предотвращение заражения, в любое время после 12 июля 2021 года, количество зрителей на трибунах может быть сокращено.

Церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля. Соревнования будут проводиться до 8 августа.

Изначально Игры должны были пройти в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.