Назван состав женской сборной России по гандболу на Олимпиаду

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб женской сборной России по гандболу определился с составом команды для участия в Олимпиаде в Токио.

Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России, в состав вошли:

Вратари: Виктория Калинина ("Ростов-Дон"), Анастасия Лагина ("Лада"), Анна Седойкина (ЦСКА).

Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова ("Ростов-Дон"), Дарья Самохина ("Астраханочка).

Правые крайние: Юлия Манагарова ("Ростов-Дон"), Ольга Фомина ("Лада").

Линейные: Ксения Макеева, Анна Сень (обе – "Ростов-Дон").

Правые полусредние: Анна Вяхирева ("Ростов-Дон"), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА).

Левые полусредние: Владлена Бобровникова ("Ростов-Дон"), Полина Ведёхина, Елена Михайличенко (обе – ЦСКА).

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина (обе – ЦСКА).

Тренерский штаб: Алексей Алексеев (главный тренер), Ольга Акопян, Томаш Главаты, Людмила Бодниева.

Отмечается, что 15 из 17 игроков "будут жить в олимпийской деревне, и на каждый матч из них можно будет заявлять 14 любых гандболисток".

"Еще два игрока остановятся в аккредитованной МОК гостинице, смогут тренироваться вместе с командой, но их внесение в заявку возможно только оформлением замены, не имеющей обратной силы. Также для замены можно вызвать любую гандболистку из расширенного списка", - говорится в сообщении.

7 июля команда соберется в Новогорске и продолжит подготовку к Олимпийским играм. Сбор продлится до 17 июля. В Токио женская сборная России прибудет за неделю до первого матча олимпийского турнира, назначенного на 25 июля.

Женская сборная России является действующим чемпионом ОИ.