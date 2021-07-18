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Пловцов Андрусенко и Кудашева допустили к Олимпиаде в Токио

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев, заявленные для участия в соревнованиях по плаванию на Олимпиаде в Токио, смогут принять участие в Играх, с них снято временное отстранение, заявил "Интерфаксу" президент Всероссийской федерации плавания Валерий Сальников.

"С них (пловцов) снято обвинение. Подтверждаю", - сказал Сальников "Интерфаксу" в воскресенье.

14 июля сообщалось, что Международная федерация плавания временно отстранила российских пловцов Андрусенко и Кудашева, которые отобрались на летнюю Олимпиаду в Токио, из-за нарушений антидопинговых правил, о чем стало известно в ходе изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Андрусенко и Кудашева ранее прошли отбор и получили право выступить в Токио.

Вероника Андрусенко Александр Кудашев Олимпиада Олимпийские игры

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