Среди российских олимпийцев в Токио заболевших COVID-19 нет

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В церемонии открытия летней Олимпиады в Токио примут участие от 60 до 80 членов команды Олимпийского комитета России, среди российских олимпийцев заболевших коронавирусом нет, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков в ходе онлайн-конференции в четверг.

"Мы разместились в Олимпийской деревне. Уже 331 член делегации прибыл в Японию, из них 193 спортсмена. Большая половина атлетов, заявленных для участия в Играх, прибыли в Токио и приступили к финальной подготовке к Играм. Завтра состоится церемония открытия, наша делегация примет в ней непосредственное участие, от 60 до 88 человек примут участие в марше. Связано это с тем, что у многих атлетов начнутся соревнования на следующий день", - сказал Поздняков.

"В команде все здоровы, медцентр работает над восстановительными процедурами, рецидивами старых травм. COVID-инфицированных среди наших спортсменов в деревне нет", - добавил он.

При этом глава ОКР выразил уверенность, что Олимпиаду не прервут из-за роста случаев заболевания коронавирусом. "Для себя я не допускаю такой вероятности. В Японии создана система контроля для нераспространения коронавируса. Я и спортсмены на эту тему меньше всего думают", - сказал Поздняков.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса Игры были перенесены на лето 2021 года.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля.