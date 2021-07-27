Россиянин Карацев проиграл во втором круге теннисного турнира
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев закончил выступление на проходящей в Токио Олимпиаде-2020 после поражения от француза Жереми Шарди в матче второго круга.
Карацев проиграл с результатом 5:7, 6:4, 3:6. Встреча, которая прерывалась из-за дождя, продолжалась 2 часа 4 минуты.
Карацев идет на 24-й позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Шарди занимает 68-е место.
В третьем круге Шарди встретится с победителем матча между Лиамом Броэди (Великобритания, 143) и Хубертом Хуркачем (Польша, 12).