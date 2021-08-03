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Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу в упражнениях на перекладине

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Никита Нагорный занял третье место в упражнениях на перекладине в рамках олимпийских соревнованиях по спортивной гимнастике.

Его выступление судьи оценили в 14,533 балла.

Чемпионом в этой дисциплине стал японец Даки Хашимото (15,066), серебро завоевал серб Тин Србич (14,900).

Медаль Нагорного стала 51-й в активе сборной России на Играх-2020 в Токио. В их число входят 12 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград.

Ранее на Олимпиаде в столице Японии Нагорный завоевал золото в командном многоборье и бронзу - в личном. Кроме того, он является серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в командном многоборье.

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