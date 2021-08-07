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Российский борец вольного стиля Садулаев стал двукратным чемпионом ОИ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российский борец вольного стиля в весе до 97 кг Абдулрашид Садулаев победил американца Кайла Снайдера в финале Олимпийского турнира в Токио.

Встреча закончилась со счётом 6:3 в пользу российского борца.

В активе сборной России на Играх в Токио теперь 19 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые медали.

Садулаев на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в возрасте 20 лет завоевал золото в весовой категории до 86 кг. В этом весе он также два раза выигрывал чемпионат мира - в 2014 и в 2015 гг.

В 2017 году Садулаев перешел в весовую категорию до 97 кг, начав с победы на чемпионате России. Но в финале чемпионата мира в Париже Садулаев потерпел первое поражение в своей взрослой карьере - от олимпийского чемпиона Рио в весе до 97 кг, своего ровесника Кайла Снайдера.

В 2018 году в финале чемпионата мира в Будапеште Садулаев взял реванш, уложив Снайдера на лопатки за минуту. Через год в Нур-Султане россиянин вновь стал чемпионом мира в весе до 97 кг, а Снайдер взял "бронзу".

25-летний Абдулрашид Садулаев также является четырехкратным чемпионом Европы. В последний раз континентальный турнир он выиграл в 2020 году в Риме.

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