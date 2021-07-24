Волейболисты сборной России победили Аргентину на ОИ
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по волейболу в субботу нанесла поражение команде Аргентине в первом туре группового этапа Олимпийских игр в Токио.
Результат встречи в группе В - 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21).
На групповом этапе россияне встретятся со сборными Аргентины, Бразилии, США, Франции и Туниса. Четыре лучшие команды выйдут в четвертьфинал.
Национальная сборная является победителем ОИ-2012 в Лондоне.
Россияне на Олимпиаде выступают под флагом Олимпийского комитета в связи с решениями CAS.