Олимпиада TOKYO 2020

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписание Весь спорт
Поиск

Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады

Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады
Российская спортсменка Ксения Перова
Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по стрельбе из лука стала серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио в командном соревновании.

В финале соревнования они потерпели поражение от соперниц из сборной Южной Кореи – 0:6.

В составе сборной России выступили Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова.

Таким образом, теперь в копилке россиян на Играх в Японии в общей сложности 1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая медали.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. В воскресенье разыгрывается 18 комплектов наград.

Открытие Олимпиады-2020 в Токио

15
Хроника 22 апреля – 25 июля 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
Олимпиада-2020

Новости по теме

Олимпиада Tokyo 2020

Медведев и Карацев проиграли в первом круге парного разряда Олимпиады

Женская сборная России по стрельбе из лука гарантировала себе медаль ОИ

Первая ракетка мира Барти проиграла в первом круге Олимпиады

Российские гандболистки сыграли вничью с Бразилией на ОИ

Австралия установила рекорд мира на ОИ в женской эстафете по плаванию

Стрелок Бацарашкина принесла России первую золотую медаль ОИ-2020

Стрелок Бацарашкина принесла России первую золотую медаль ОИ-2020

Олимпиада. 25 июля. Онлайн

Олимпиада. 25 июля. Онлайн

Россияне завоевали две награды в первый медальный день ОИ-2020

Россияне завоевали две награды в первый медальный день ОИ-2020

Китаянка Сунь Ивэнь выиграла золото ОИ в соревновании на шпагах

Китаянка Сунь Ивэнь выиграла золото ОИ в соревновании на шпагах

Российский тхэквондист Артамонов завоевал бронзу ОИ-2020

Российский тхэквондист Артамонов завоевал бронзу ОИ-2020

Фотогалереи

Открытие Олимпиады-2020 в Токио
15

Открытие Олимпиады-2020 в Токио

Токио в преддверии Олимпиады
11

Токио в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Медведев и Карацев проиграли в первом круге парного разряда Олимпиады

Женская сборная России по стрельбе из лука гарантировала себе медаль ОИ

Первая ракетка мира Барти проиграла в первом круге Олимпиады

Российские гандболистки сыграли вничью с Бразилией на ОИ

Австралия установила рекорд мира на ОИ в женской эстафете по плаванию

Стрелок Бацарашкина принесла России первую золотую медаль ОИ-2020

Стрелок Бацарашкина принесла России первую золотую медаль ОИ-2020

Олимпиада. 25 июля. Онлайн

Олимпиада. 25 июля. Онлайн

"Спартак" начал сезон РПЛ с поражения, проиграв "Рубину" в Казани

"Спартак" начал сезон РПЛ с поражения, проиграв "Рубину" в Казани

Россияне завоевали две награды в первый медальный день ОИ-2020

Россияне завоевали две награды в первый медальный день ОИ-2020

Китаянка Сунь Ивэнь выиграла золото ОИ в соревновании на шпагах

Китаянка Сунь Ивэнь выиграла золото ОИ в соревновании на шпагах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cqafb', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');