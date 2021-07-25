Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады

Российская спортсменка Ксения Перова Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по стрельбе из лука стала серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио в командном соревновании.

В финале соревнования они потерпели поражение от соперниц из сборной Южной Кореи – 0:6.

В составе сборной России выступили Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова.

Таким образом, теперь в копилке россиян на Играх в Японии в общей сложности 1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая медали.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. В воскресенье разыгрывается 18 комплектов наград.