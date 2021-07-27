Юлия Ефимова затруднилась оценить перспективы участия на следующих ОИ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российская пловчиха Юлия Ефимова не знает, решится ли поехать на следующую Олимпиаду в Париж в 2024 году.

"Меня все уговаривают ехать через три года в Париж. Все, кроме папы. Я пока не знаю. У меня после каждой Олимпиады возникает один и тот же вопрос. Еще со времен Пекина-2008. С тех пор прошло, боже мой, 13 лет! А я все еще стою перед вами!" - приводит слова Ефимовой пресс-служба Олимпийского комитета России.

На Играх-2020 в Токио шестикратная чемпионка мира, двукратный серебряный, а также бронзовый олимпийский чемпион Ефимова участвовала только в одной дисциплине – в заплыве на 100 м брассом, где в финале финишировала пятой. По словам спортсменки, ее форма на Играх оставляла желать лучшего.