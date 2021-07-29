Олимпиада. 29 июля. Онлайн
17 комплектов наград будет разыграно на ОИ-2020 в четверг
04:53
Время российских спортсменок – 6 минут 51,45 секунды. Первыми стали новозеландки Грэйс Прендергаст и Керри Гоуле (6:50.19), третьими - канадки Кейли Филмер и Хиллари Янссенс (6:52.10).
04:32
Репортаж начинаем с позитива: россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебро в академической гребле в двойках распашных без рулевого!
04:31
"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию очередного соревновательного для летней Олимпиады в Токио!
04:31
Доброго утра, уважаемые любители спорта!