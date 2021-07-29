Олимпиада TOKYO 2020

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Олимпиада. 29 июля. Онлайн

17 комплектов наград будет разыграно на ОИ-2020 в четверг

Олимпиада. 29 июля. Онлайн
Олимпиада. 29 июля. Онлайн
Фото: Abbie Parr/Getty Images

04:53

Время российских спортсменок – 6 минут 51,45 секунды. Первыми стали новозеландки Грэйс Прендергаст и Керри Гоуле (6:50.19), третьими -  канадки Кейли Филмер и Хиллари Янссенс (6:52.10).

04:32

Репортаж начинаем с позитива: россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебро в академической гребле в двойках распашных без рулевого!

04:31

"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию очередного соревновательного для летней Олимпиады в Токио!

04:31

Доброго утра, уважаемые любители спорта!

Олимпиада-2020
Олимпиада Tokyo 2020

Россиянки Орябинская и Степанова завоевали серебро ОИ в академической гребле

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Сборная России по волейболу победила Бразилию

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебро

Женская сборная России по баскетболу 3х3 стала серебряным призером

Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу ОИ-2020 в личном многоборье

Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу ОИ-2020 в личном многоборье

Российская дзюдоистка Таймазова выиграла бронзу Олимпиады

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Кузнецов и Шлейхер заняли последнее место в прыжках в воду с трамплина

Фотогалереи

Олимпиада-2020 в Токио
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Олимпиада-2020 в Токио

Открытие Олимпиады-2020 в Токио
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Открытие Олимпиады-2020 в Токио

Токио в преддверии Олимпиады
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Токио в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Россиянки Орябинская и Степанова завоевали серебро ОИ в академической гребле

Карякин проиграл Шенкленду первую партию в четвертьфинале Кубка мира по шахматам

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

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Мужская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебро

Женская сборная России по баскетболу 3х3 стала серебряным призером

Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу ОИ-2020 в личном многоборье

Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу ОИ-2020 в личном многоборье

Власти Токио выявили самый высокий с начала пандемии прирост случаев COVID-19

Власти Токио выявили самый высокий с начала пандемии прирост случаев COVID-19

Российская дзюдоистка Таймазова выиграла бронзу Олимпиады

Женская сборная России по баскетболу 3х3 вслед за мужской вышла в финал

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