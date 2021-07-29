Россиянин Колесников завоевал бронзу в заплыве на 100 м вольным стилем.

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российский пловец Климент Колесников стал бронзовым призером летних Олимпийских игр-2020 в Токио, финишировав третьим на дистанции 100 м вольным стилем.

Он преодолел дистанцию за 47,44 секунды.

Обладателем "золота" стал американец Калеб Дрессел, установивший новый олимпийский рекорд – 47,02 секунды.

Вторым стал австралиец Кайл Чалмерс, уступивший победителю шесть сотых секунды.

Для Колесникова эта медаль стала второй на Олимпиаде-2020. Ранее он завоевал "серебро" в заплыве на 100 м на спине.

Теперь в копилке российской сборной 25 медалей – 7 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых.