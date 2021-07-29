Российские теннисисты гарантировали медаль в турнире смешанных пар

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал Олимпийских игр в парном смешанном разряде, обыграв поляков Игу Швентек и Лукаша Кубота в 1/4 финала.

Результат встречи - 6:4, 6:4 в пользу российской пары. Матч продолжался 1 час 25 минут.

В полуфинале россияне сыграют против сербов Нины Стоянович и Новака Джоковича.

Во втором полуфинале еще одна российская пара Анастасия Павлюченкова - Андрей Рублев встретится с Эшли Барти и Джоном Пирсом из Австралии. Таким образом, представители России завоюют как минимум бронзовую медаль в смешанном парном разряде.