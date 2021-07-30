Россиянка Чикунова финишировала четвертой в заплыве на 200 м брассом
Южноафриканка Скунмакер побила мировой рекорд
Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российская пловчиха Евгения Чикунова не попала в число призеров летних Олимпийских игр-2020 в заплыве на 200 м брассом.
Она финишировала четвертой.
Победу с мировым рекордом одержала представитель ЮАР Татьяна Скунмакер, преодолевшая дистанцию за 2 минуты 19,92 секунды.
Второе место заняла американка Лилли Кинг с отставанием в 0,97 секунды, третье – ее соотечественница Анние Лазор (+1,89). Она опередила россиянку на четыре сотые секунды.