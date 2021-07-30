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Россиянка Чикунова финишировала четвертой в заплыве на 200 м брассом

Южноафриканка Скунмакер побила мировой рекорд

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российская пловчиха Евгения Чикунова не попала в число призеров летних Олимпийских игр-2020 в заплыве на 200 м брассом.

Она финишировала четвертой.

Победу с мировым рекордом одержала представитель ЮАР Татьяна Скунмакер, преодолевшая дистанцию за 2 минуты 19,92 секунды.

Второе место заняла американка Лилли Кинг с отставанием в 0,97 секунды, третье – ее соотечественница Анние Лазор (+1,89). Она опередила россиянку на четыре сотые секунды.

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