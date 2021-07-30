Олимпиада TOKYO 2020

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Еще 27 случаев заражения COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Коронавирус обнаружен еще у 27 человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио, сообщают в пятницу японские СМИ.

Олимпиада-2020 в Токио

Отмечается, что из 27 случаев заболевания, три выявлены у спортсменов.

Выявленное за минувшие сутки число заражений является самым высоким с момента начала сбора данных. Таким образом, общее число случаев COVID-19 среди людей, связанных с Олимпиадой, с начала июля достигло 220.

Днем ранее на Олимпиаде зарегистрировали 24 новых случая заболевания COVID-19. Среди 24 зараженных новым типом коронавируса - три зарубежных спортсмена. Их данные не уточнялись. Японские СМИ отметили, что выявленное число заражений было самым высоким с момента начала сбора данных.

Хроника 09 января 2020 года – 30 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Токио Япония Олимпийские Игры COVID-19 коронавирус

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