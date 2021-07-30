Олимпиада TOKYO 2020

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Виталина Бацарашкина вновь принесла России золото Олимпиады в стрельбе

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Виталина Бацарашкина стала обладательницей медали высшего достоинства Игр-2020, выиграв соревнования в стрельбе из пневматического пистолета с 25 м.

В финале она победила кореянку Ким Минджун. Обе спортсменки набрали по 38 очков, что является новым олимпийским рекордом. В перестрелке точнее оказалась Бацарашкина.

Бронзовым призером в этой дисциплине стала китаянка Сяо Цзяжуйсюань.

Бацарашкина стала двукратным олимпийским чемпионом: ранее на Играх-2020 она выиграла соревнования в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Также на ее счету серебро в стрельбе из пистолета в миксте с Артемом Черноусовым.

Всего в активе сборной России на Олимпиаде-2020 теперь 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Российские триумфаторы Олимпиады-2020

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Женская сборная России впервые выиграла золото ОИ в командном многоборье. Команда, в составе которой выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова, набрала 169,28 балла. Россиянин Максим Храмцов стал победителем летних Олимпийских игр-2020 в Токио, выиграв соревнования среди тхэквондистов в весовой категории до 80 кгРоссийский пловец Евгений Рылов финишировал первым в финальном заплыве на 100 м на спине. Он завоевал золотую медаль, преодолев дистанцию с новым рекордом Европы – 51,98 секунды.Российская саблистка София Позднякова завоевала золото ОИ. В финале она победила свою соотечественницу Софью Великую.Мужская сборная России по спортивной гимнастике победила в командном турнире в многоборье. Россияне Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин и Артур Далалоян заработали 262,500 балла.Виталина Бацарашкина принесла России первую золотую медаль ОИ-2020. Россиянка заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, установив олимпийский рекорд.Россиянин Владислав Ларин выиграл золотую медаль олимпийского турнира по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кгЖенская сборная России по фехтованию победила Францию в финале командного турнира. Цвета российской команды в этом матче защищали Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова.
Женская сборная России впервые выиграла золото ОИ в командном многоборье. Команда, в составе которой выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова, набрала 169,28 балла.
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