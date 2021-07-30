Виталина Бацарашкина вновь принесла России золото Олимпиады в стрельбе

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Виталина Бацарашкина стала обладательницей медали высшего достоинства Игр-2020, выиграв соревнования в стрельбе из пневматического пистолета с 25 м.

В финале она победила кореянку Ким Минджун. Обе спортсменки набрали по 38 очков, что является новым олимпийским рекордом. В перестрелке точнее оказалась Бацарашкина.

Бронзовым призером в этой дисциплине стала китаянка Сяо Цзяжуйсюань.

Бацарашкина стала двукратным олимпийским чемпионом: ранее на Играх-2020 она выиграла соревнования в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Также на ее счету серебро в стрельбе из пистолета в миксте с Артемом Черноусовым.

Всего в активе сборной России на Олимпиаде-2020 теперь 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей.