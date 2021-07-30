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Немец Зверев станет соперником Хачанова в финале теннисного турнира

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл серба Новака Джоковича в полуфинале Олимпийских игр и вышел в финал турнира.

Зверев, занимающий 5-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) победил Джоковича (1-е место) со счетом 1:6, 6:3, 6:1. Матч продолжался 2 часа 3 минуты

В финале Зверев встретится с представителем России Кареном Хачановым (25), который стал первым россиянином, вышедшим в финал теннисного турнира на Олимпиаде с 2000 года.

В матче за третье место сыграют Джокович и испанец Пабло Карреньо-Буста (11).

Хроника 22 апреля – 30 июля 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
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