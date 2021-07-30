Российский боксер Замковой вышел в полуфинал ОИ и обеспечил себе медаль
Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер Андрей Замковой одержал победу над представителем Грузии Эскерханом Мадиевым в четвертьфинале олимпийского турнира Игр-2020 Токио.
Спортсмены представляют весовую категорию до 69 кг.
Выход в полуфинал означает, что Замковой гарантировал себе как минимум бронзовую медаль, поскольку поединки за третье место в олимпийских турнирах по боксу не проводятся.
1 августа россиянин проведет полуфинальный бой с кубинцем Роньелем Иглесиасом.