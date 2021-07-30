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Российские шпажисты завоевали серебро в командном соревновании

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российские шпажисты Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос уступили команде Японии в финале олимпийского турнира в Токио.

Встреча закончилась со счетом 44:36 в пользу сборной Японии.

Россияне завоевали серебряные медали.

Что касается обладателей бронзы, то ими стали шпажисты сборной Южной Кореи, со счетом 45:42 победившие команду Китая.

Общее число наград, завоеванных российскими спортсменами на Играх в Токио, достигло 34, из их 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых. С этими показателями сборная России занимает четвертое место в общем зачете.

Игры-2020 пройдут по 8 августа.

Хроника 22 апреля – 30 июля 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
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