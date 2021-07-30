Хорватские теннисисты Мектич и Павич выиграли ОИ в парном разряде

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Хорваты Никола Мектич и Мате Павич обыграли своих соотечественников Ивана Додига и Марина Чилича в финальном матче парного разряда теннисного турнира Олимпиады-2020, которая проходит в Токио.

Результат встречи - 6:4, 3:6, 10:6 в пользу пары Павича и Мектича. Матч продолжался 1 час 36 минут.

Бронзу в парном разряде завоевали Майкл Винус и Маркус Даниэл из Новой Зеландии.

В матче за третье место они обыграли представителей США Остина Крайчека и Тенниса Сандгрена со счетом 7:6 (7:3), 6:2. Встреча длилась 1 час 48 минут.