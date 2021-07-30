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Гимнастка Мельникова пожелала Байлз быстрого восстановления

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Обладательница бронзовой медали Игр-2020 в Токио в личном многоборье по спортивной гимнастике Аделина Мельникова адресовала слова поддержки американке Симоне Байлз, снявшейся с турнира из-за психологических проблем.

"Мне не настолько они (причины – ИФ) понятны, потому что я не так популярна, у меня нет такой бешеной популярности. Представляю, какое на Симону свалилось давление, я даже написала ей слова поддержки, потому что представляю, как это тяжело", - приводит слова Мельниковой "Спорт-Экспресс".

Четырехкратная олимпийская чемпионка Байлз отказалась участвовать в личном многоборье, чтобы, как сообщалось, сфокусироваться на психических проблемах. Вызваны они были неудачей на прошедшем до этом командном многоборье, откуда американка снялась уже после первого упражнения.

"Я видела, что она потерялась на прыжке, и я понимаю, что это за проблема в гимнастике - когда ты теряешься. То есть ты даже можешь не понимать, что ты делаешь. У меня были такие проблемы в детстве, и это исправит только время. Надеюсь, она быстро восстановится", - сказала Мельникова, завоевавшая бронзу накануне.

Летние Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа

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