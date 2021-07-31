Российские саблистки вышли в финал командного турнира

Они гарантировали себе минимум серебро

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по фехтованию завоевала путевку в финал командного турнира на саблях в рамках летней Олимпиады в Токио.

В полуфинале российская команда, в составе которой выступили Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова, одержала победу над сборной Южной Кореи.

Таким образом, россиянки обеспечили себе как минимум серебряную медаль Игр в этой дисциплине.

В финале, начало которого запланировано на 13:30 мск, российская команда встретится с Францией.