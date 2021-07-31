Россиянин Минаков стал четвертым в заплыве на 100 м баттерфляем
Американец Дрессел установил рекорд мира
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российский пловец Андрей Минаков занял четвертое место в финальном заплыве на 100 м баттерфляем на Олимпиаде-2020 в Токио.
Его время - 50,88 секунды. Он отстал на 1,49 секунды установившему новый мировой рекорд (49,45) победителю заплыва американцу Калебу Дресселу.
Второе место занял венгр Кристов Милак (+0,23), установивший новый рекорд Европы – 49,68.
Бронзу завоевал представитель Швейцарии Ной Понти (+1,29).