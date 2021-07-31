Джокович не явился на матч за бронзу Олимпиады в миксте

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Австралийские теннисисты Эшли Барти и Джонс Пирс стали обладателями бронзовой медали Игр-2020 в Токио в соревновании смешанных пар.

При этом награда им досталась без борьбы, поскольку их соперники Новак Джокович, ранее в субботу проигравший матч за бронзу в одиночном разряде, и Нина Стоянович на игру не явились.

Таким образом, первая ракетка мира Джокович, прибывший на Олимпиаду в качестве одного из фаворитов теннисного турнира, покидает Токио без медалей.

Победители Олимпиады в этой дисциплине определятся в воскресенье. Золото и серебро разыграют российские пары Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев.