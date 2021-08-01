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Российские пловцы остались без медалей в комбинированных эстафетах

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Мужская и женская сборные России по плаванию не смогли попасть в призовые тройки в комбинированных эстафетах 4х100 м на Играх в Токио.

Мужская сборная, в составе которой выступили Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Климент Колесников, стала четвертой с отставанием в 2,44 секунды от выигравшей заплыв сборной США. При этом американцы установили новый рекорд мира – 3 минуты 36,78 секунды.

Второй стала сборная Великобритании (0,73), третьей – команда Италии (2,39).

В женской эстафете сборная России - Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Арина Суркова – финишировала седьмой с отставанием в 5,33 секунды от победителей из Австралии. Время австралиек – 3 минуты 51,60 секунды. Это – новый олимпийский рекорд.

Второй финишировала сборная Австралии (+0,13), третьей – команда Канады (1,00).

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