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Венесуэлка побила установленный в 1995 году рекорд мира в тройном прыжке

Принадлежавшее украинке достижение она улучшила на 17 см

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Легкоатлетка из Венесуэлы Юлимар Рахос завоевала золото летних Олимпийских игр в Токио, с мировым рекордом выиграв соревнования в тройном прыжке в длину.

Ее результат – 15,67 м. Спортсменка на 17 см увеличила высшее достижение в этой дисциплине. Автором предыдущего рекорда была украинка Инесса Кравец, ее достижение держалось с 10 августа 1995 года, когда на соревнованиях в Гетеборге ей удалось прыгнуть на 15,50 м.

Что касается Игр в Токио, серебряным призером в тройном прыжке стала португалка Патрисиа Мамона (15,01), бронзовым – испанка Ана Пелетьеро (+14,87).

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