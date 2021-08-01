Венесуэлка побила установленный в 1995 году рекорд мира в тройном прыжке
Принадлежавшее украинке достижение она улучшила на 17 см
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Легкоатлетка из Венесуэлы Юлимар Рахос завоевала золото летних Олимпийских игр в Токио, с мировым рекордом выиграв соревнования в тройном прыжке в длину.
Ее результат – 15,67 м. Спортсменка на 17 см увеличила высшее достижение в этой дисциплине. Автором предыдущего рекорда была украинка Инесса Кравец, ее достижение держалось с 10 августа 1995 года, когда на соревнованиях в Гетеборге ей удалось прыгнуть на 15,50 м.
Это история. Пал великий рекорд 🙌— Матч ТВ (@MatchTV) August 1, 2021
В 1995-м Инесса Кравец улетела на 15,50 м в тройном прыжке. Многие считали, что прыгнуть дальше – за гранью возможностей человека.
Что ж, видимо, Рохас прилетела на эту Олимпиаду с другой планеты, а не из Венесуэлы 😮 pic.twitter.com/G7UwZjXgcw
Что касается Игр в Токио, серебряным призером в тройном прыжке стала португалка Патрисиа Мамона (15,01), бронзовым – испанка Ана Пелетьеро (+14,87).