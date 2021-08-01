Венесуэлка побила установленный в 1995 году рекорд мира в тройном прыжке

Принадлежавшее украинке достижение она улучшила на 17 см

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Легкоатлетка из Венесуэлы Юлимар Рахос завоевала золото летних Олимпийских игр в Токио, с мировым рекордом выиграв соревнования в тройном прыжке в длину.

Ее результат – 15,67 м. Спортсменка на 17 см увеличила высшее достижение в этой дисциплине. Автором предыдущего рекорда была украинка Инесса Кравец, ее достижение держалось с 10 августа 1995 года, когда на соревнованиях в Гетеборге ей удалось прыгнуть на 15,50 м.

Это история. Пал великий рекорд 🙌



В 1995-м Инесса Кравец улетела на 15,50 м в тройном прыжке. Многие считали, что прыгнуть дальше – за гранью возможностей человека.



Что ж, видимо, Рохас прилетела на эту Олимпиаду с другой планеты, а не из Венесуэлы 😮 pic.twitter.com/G7UwZjXgcw — Матч ТВ (@MatchTV) August 1, 2021

Что касается Игр в Токио, серебряным призером в тройном прыжке стала португалка Патрисиа Мамона (15,01), бронзовым – испанка Ана Пелетьеро (+14,87).