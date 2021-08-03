Симона Байлз завоевала бронзу Олимпиады в упражнении на бревне

Симона Байлз Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американская гимнастка Симона Байлз заняла третье место на летних Олимпийских играх в упражнении на бревне.

Ее выступление судьи оценили в 14,000 балла.

Обладательницей золота стала китаянка Гуань Ченчен (14,633), второй стала ее соотечественница Сицзин Тан (14,233).

Россиянка Владислава Уразова показала восьмой результат (12,733).

Для четырехкратной олимпийской чемпионки Байлз это было первое полноценное выступление на Играх-2020 в Токио. До этого она снялась с командного многоборья после первого упражнения. Затем американка отказалась от участия в ряде личных дисциплин, сосредоточившись, как сообщалось, на проблемах с психикой.

Во время представления участниц перед началом их выступлений в адрес американки раздались овации тех, кто присутствовал в зале. Остальных гимнасток приветствовали гораздо скромнее.