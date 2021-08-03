Олимпиада TOKYO 2020

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт
Поиск

Симона Байлз завоевала бронзу Олимпиады в упражнении на бревне

Симона Байлз завоевала бронзу Олимпиады в упражнении на бревне
Симона Байлз
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американская гимнастка Симона Байлз заняла третье место на летних Олимпийских играх в упражнении на бревне.

Ее выступление судьи оценили в 14,000 балла.

Обладательницей золота стала китаянка Гуань Ченчен (14,633), второй стала ее соотечественница Сицзин Тан (14,233).

Россиянка Владислава Уразова показала восьмой результат (12,733).

Для четырехкратной олимпийской чемпионки Байлз это было первое полноценное выступление на Играх-2020 в Токио. До этого она снялась с командного многоборья после первого упражнения. Затем американка отказалась от участия в ряде личных дисциплин, сосредоточившись, как сообщалось, на проблемах с психикой.

Во время представления участниц перед началом их выступлений в адрес американки раздались овации тех, кто присутствовал в зале. Остальных гимнасток приветствовали гораздо скромнее.

Олимпиада-2020 в Токио

22
Выступление российских синхронисток Светланы Колесниченко и Светланы РомашинойФранцузская спортсменка Гаэль Найо-Кетчанке выступает на соревнованиях по тяжелой атлетикеВо время индивидуальных прыжках в воду с трехметрового трамплинаЛегкоатлеты из Катара и Италии, разделившие золото в прыжках в высотуСпортсменка Руги Диалло во время соревнования в тройном прыжке у женщинАмериканский легкоатлет Рай БенджаминЭстер Цинь (Австралия) в предварительном раунде соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплинаВелосипедистки во время соревнований по BMX Racing в ТокиоЕгипетский игрок в настольный теннис Омар АссарБританские прыгуньи в воду Лоис Тулсон и Иден ЧенгМужская сборная России по спортивной гимнастике побеждает в командном турнире в многоборьеЧлен тренерского штаба сборной МонголииУкраинец Игорь Рейзлин против француза Ромена Канноне в полуфинале олимпийского турнира по фехтованиюЯпонский спортсмен Йоичи Итоказу во время соревнований по тяжелой атлетике среди мужчин в весовой категории до 61 кгВо время баскетбольного матча между Францией и СШАРоссийская пловчиха Юлия Ефимова во время заплыва на 100 м брассом в полуфинале Олимпийских игрНидерландский гонщик Матье ван дер Пул падает на соревнованиях по маунтинбайкуВо время соревнований по софтболу на летних Олимпийских играхКанадские синхронистки Дженнифер Абель и Мелисса Ситрини-БольеИндонезийский серфер Рио Вайда во время третьего раунда соревнований по серфингу среди мужчинГимнаст из США Броди МэлоунВо время турнира по пляжному волейболу на летней Олимпиаде-2020
Выступление российских синхронисток Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной
Олимпиада-2020

Новости по теме

Олимпиада Tokyo 2020

Россиянин Батыргазиев вышел в финал соревнований по боксу

Сборная Бразилии по волейболу стала соперником россиян по полуфиналу

Норвежец Вархольм выиграл забег на 400 м с барьерами с рекордом мира

Российский боксер Гаджимагомедов обеспечил себе минимум серебро

Волейболисты сборной России победили Канаду и вышли в полуфинал Олимпиады

Олимпиада. 3 августа. Онлайн

Олимпиада. 3 августа. Онлайн

Белорусской бегунье Тимановской отказали в участии в стартах на 200 м в Токио

50 медалей завоевали россияне со старта Олимпиады

50 медалей завоевали россияне со старта Олимпиады

Варшава выдала гуманитарную визу Кристине Тимановской

Варшава выдала гуманитарную визу Кристине Тимановской

Россиянин Семенов завоевал бронзу в греко-римской борьбе в весе до 130 кг

Фотогалереи

Олимпиада-2020 в Токио
22

Олимпиада-2020 в Токио

Российские триумфаторы Олимпиады-2020
9

Российские триумфаторы Олимпиады-2020

Открытие Олимпиады-2020 в Токио
15

Открытие Олимпиады-2020 в Токио

Токио в преддверии Олимпиады
11

Токио в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Россиянин Батыргазиев вышел в финал соревнований по боксу

Сборная Бразилии по волейболу стала соперником россиян по полуфиналу

Норвежец Вархольм выиграл забег на 400 м с барьерами с рекордом мира

Российский боксер Гаджимагомедов обеспечил себе минимум серебро

Волейболисты сборной России победили Канаду и вышли в полуфинал Олимпиады

Олимпиада. 3 августа. Онлайн

Олимпиада. 3 августа. Онлайн

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера ФК "Ростов"

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера ФК "Ростов"

Белорусской бегунье Тимановской отказали в участии в стартах на 200 м в Токио

50 медалей завоевали россияне со старта Олимпиады

50 медалей завоевали россияне со старта Олимпиады

Россиянин Семенов завоевал бронзу в греко-римской борьбе в весе до 130 кг

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cqafb', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');