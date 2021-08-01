Гимнастка Симона Байлз отказалась от участия в очередном финале

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Лидер сборной США по спортивной гимнастике Симона Байлз снялась с финала Олимпиады-2020 в вольных упражнениях, сообщает пресс-служба американской федерации спортивной гимнастики.

Сообщается, что решение об участии в соревнованиях на бревне будет принято позднее.

Simone has withdrawn from the event final for floor and will make a decision on beam later this week. Either way, we"re all behind you, Simone. — USA Gymnastics (@USAGym) August 1, 2021

Четырехкратная олимпийская чемпионка Байлз на Играх в Токио принимала участие в командном многоборье. Однако после неудачно выполненного первого упражнения она снялась с турнира. Сообщалось, что американка испытывает проблемы с психикой и вынуждена сосредоточиться на их решении. По этой причине она отказалась от участия в личном многоборье, а также в соревнованиях в опорном прыжке и на брусьях.