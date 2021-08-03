Две медали заработали россияне в очередной день Олимпиады

Выступление гимнаста Никиты Нагорного Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - По одной золотой и бронзовой медали выиграли российские спортсмены в соревнованиях летней Олимпиады-2020 во вторник.

Чемпионом стал борец греко-римского стиля Муса Евлоев в весовой категории до 97 кг, бронзовым призером – гимнаст Никита Нагорный в упражнении на перекладине.

В общей сложности россияне завоевали к настоящему моменту 52 медали – 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых. С этими показателями она занимает пятое место в медальном зачете.

Лидирует в общем зачете команда Китая (32, 21, 16). В пятерку лучших, помимо нее и России, входят США (24, 28, 21), Япония (19, 6, 11) и Австралия (14, 4, 5).