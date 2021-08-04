Красильников и Стояновский вышли в полуфинал турнира по пляжному волейболу

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российские пляжные волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли немцев Юлиуса Толя и Клеменса Виклера в четвертьфинале Олимпиады-2020, которая проходит в Токио.

Российская пара одержала победу со счетом 2:0 (21:16, 21:19).

В полуфинале россияне встретятся с победителями матча между парами Шериф Юнусс - Ахмед Тиджан (Катар) и Паоло Николаи - Даниэле Лупо (Италия).

Ранее в полуфинал не смогли выйти россияне Константин Семенов и Илья Лешуков, которые уступили норвежцам Андерсу Бернтсену Молу и Кристиану Сандли Соруму со счетом 0:2 (17:21, 19:21).