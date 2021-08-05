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Нидерландскую велогонщицу увезли на носилках после падения на треке в Токио

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Велогонщица сборной Нидерландов Лаурин ван Риссен получила травму в результате падения во время трековых соревнований на Олимпиаде в Токио.

Во время четвертьфинального заезда в дисциплине "кейрин" она упала, столкнувшись с британкой Кэти Мэрчант. Как сообщает BBC, нидерландская спортсменка была доставлена в один из местных госпиталей. При этом арену она покинула на носилках.

Лаурин ван Риссен является также представителем конькобежного спорта. На зимних играх-2010 она стала бронзовым призером.

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