Нидерландскую велогонщицу увезли на носилках после падения на треке в Токио

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Велогонщица сборной Нидерландов Лаурин ван Риссен получила травму в результате падения во время трековых соревнований на Олимпиаде в Токио.

Во время четвертьфинального заезда в дисциплине "кейрин" она упала, столкнувшись с британкой Кэти Мэрчант. Как сообщает BBC, нидерландская спортсменка была доставлена в один из местных госпиталей. При этом арену она покинула на носилках.

Лаурин ван Риссен является также представителем конькобежного спорта. На зимних играх-2010 она стала бронзовым призером.