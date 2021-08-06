Теннисистка Веснина заявила, что скрывала травмы на Олимпиаде

"В финале микста у меня уже не поднималась рука и не сгибалась нога", - сказала она

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Елена Веснина заявила, что не рассказывала тренерам и напарникам по команде о проблемах со здоровьем на летней Олимпиаде в Токио, где она с Асланом Карацевым завоевала серебряную медаль в миксте.

"На Олимпиаде я играла с серьезными травмами, на таблетках. В финале микста у меня уже не поднималась рука и не сгибалась нога. Я ничего не говорила тренерам и напарнику, понимала, что нужно немного потерпеть", - рассказала теннисистка в ходе онлайн конференции в пятницу.

Веснина на Олимпийских играх в Японии выступала одиночном разряде, в парном (с Вероникой Кудерметовой) и в миксте (с Асланом Карацевым). В парном разряде спортсменки уступили в матче за бронзу. В миксте проиграли в "русском финале" Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву.

Веснина - Олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Екатериной Макаровой.