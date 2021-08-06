Женская сборная Франции вышла в финал олимпийского турнира по гандболу

На участие в финале претендует и сборная России

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Французские гандболистки обыграли соперниц из Швеции в полуфинале Олимпийских игр, проходящих в Токио.

Итог встречи - 29:27. Самым результативным игроком встречи стала француженка Грас Заади, набравшая семь очков.

Соперницами сборной Франции по финалу могут стать гандболистки из сборной России, для этого им нужно в полуфинальном матче, который начнется в пятницу в 15:00 мск, обыграть Норвегию.

Россия является действующим олимпийским чемпионом.