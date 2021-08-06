Женская сборная Канады по футболу впервые выиграла Олимпийские игры

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Футболистки из Канады одержали победу над сборной Швеции в финале Олимпиады-2020, которая проходит в Токио.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. За Швецию забила Стина Блакстениус (34-я минута). В составе Канады отличилась Джесси Флеминг (67, с пенальти).

В дополнительное время соперники голов не забили, в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболистки из Канады (3:2). Решающий пенальти реализовала Джулия Гроссо.

Сборная Канады впервые стала олимпийским чемпионом.

Бронзовым призером Олимпиады стала сборная США, которая обыграла Австралию со счетом 4:3.

Женский футбол включен в программу Олимпийских игр с 1996 года.