Олимпиада TOKYO 2020

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Олимпиада. 7 августа. Онлайн

Несколько финалов с участием россиян пройдут в Токио в субботу

Олимпиада. 7 августа. Онлайн
Гимнастка Дина Аверина
Фото: AP/ТАСС

05:56

6:5 - вышли вперед россияне

05:55

Во второй партии счет матча волейболистов-пляжников счет 5:5

05:55

И это еще не все, мы будем сообщать дополнительно!

05:54

В 7:40 - матч за третье место в женском водном поло Россия - Венгрия!

05:53

Финал матча по волейболу классическому Россия - Франция, начало - в 15:15, то есть еще нескоро!

05:52

Неспроста вы видите на фото к трансляции Дину Аверину. Она сегодня будет претендовать на победу в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике. К финалу она подошла на первом месте. На втором - ее сестра Арина Аверина. Соревнования гимнасток начнутся в 9:20 мск!

05:50

17:21. К сожалению, россияне проиграли первую партию

05:49

17:20! Набирают темп россияне, вынуждают соперника взять перерыв/тайм-аут

05:48

15:20

05:48

14:20, шесть сетболов у норвежской пары

05:46

Растет отставание россиян в первой партии - 13:18

05:44

12:15 - от блока норвежцев мяч уходит в аут

05:43

Не прошел мягкий заброс на площадку соперника у Стояновского - 11:15

05:43

Очередная ошибка наших 11:14

05:40

10:11

05:39

Тем временем норвежцы уже впереди, мы от них отстаем 8:10. Проходят эйсы у соперника

05:38

Возвращаются на площадку спортсмены

05:37

Счет 8:7, сократили отставание соперники. А у Красильникова, держится он за ногу

05:34

Сегодня пройдут финальные соревнования в разных видах спорта и дисциплинах с участием россиян. И один из финалов как раз уже начался! Вячеслав Красильников и Олег Стояновский играют с норвежцами Андерсом Бернтсеном Молом и Кристианом Сандли Сорумом в финале турнира по пляжному волейболу. Россияне - идет первый тайм - пока выигрывают 8:5!

05:31

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию очередного соревновательного дня Игр-2020 в Токио!

05:31

Здравствуйте, уважаемые любители спорта!

Олимпиада-2020

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