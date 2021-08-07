Олимпиада. 7 августа. Онлайн

05:34

Сегодня пройдут финальные соревнования в разных видах спорта и дисциплинах с участием россиян. И один из финалов как раз уже начался! Вячеслав Красильников и Олег Стояновский играют с норвежцами Андерсом Бернтсеном Молом и Кристианом Сандли Сорумом в финале турнира по пляжному волейболу. Россияне - идет первый тайм - пока выигрывают 8:5!