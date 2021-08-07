Олимпиада. 7 августа. Онлайн
Несколько финалов с участием россиян пройдут в Токио в субботу
6:5 - вышли вперед россияне
Во второй партии счет матча волейболистов-пляжников счет 5:5
И это еще не все, мы будем сообщать дополнительно!
В 7:40 - матч за третье место в женском водном поло Россия - Венгрия!
Финал матча по волейболу классическому Россия - Франция, начало - в 15:15, то есть еще нескоро!
Неспроста вы видите на фото к трансляции Дину Аверину. Она сегодня будет претендовать на победу в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике. К финалу она подошла на первом месте. На втором - ее сестра Арина Аверина. Соревнования гимнасток начнутся в 9:20 мск!
17:21. К сожалению, россияне проиграли первую партию
17:20! Набирают темп россияне, вынуждают соперника взять перерыв/тайм-аут
15:20
14:20, шесть сетболов у норвежской пары
Растет отставание россиян в первой партии - 13:18
12:15 - от блока норвежцев мяч уходит в аут
Не прошел мягкий заброс на площадку соперника у Стояновского - 11:15
Очередная ошибка наших 11:14
10:11
Тем временем норвежцы уже впереди, мы от них отстаем 8:10. Проходят эйсы у соперника
Возвращаются на площадку спортсмены
Счет 8:7, сократили отставание соперники. А у Красильникова, держится он за ногу
Сегодня пройдут финальные соревнования в разных видах спорта и дисциплинах с участием россиян. И один из финалов как раз уже начался! Вячеслав Красильников и Олег Стояновский играют с норвежцами Андерсом Бернтсеном Молом и Кристианом Сандли Сорумом в финале турнира по пляжному волейболу. Россияне - идет первый тайм - пока выигрывают 8:5!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию очередного соревновательного дня Игр-2020 в Токио!
Здравствуйте, уважаемые любители спорта!