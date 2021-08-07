Мужская сборная США по баскетболу в 16-й раз выиграла Олимпиаду
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сборная США по баскетболу завоевала золото летних Олимпийских игр в Токио, выиграв мужской турнир.
В финале соревнования американцы нанесли поражение соперникам из команды Франции – 87:82 (22:18, 22:21, 27:24, 16:19). Самым результативным игроком встречи стал американец Кевин Дюрант, набравший 29 очков. Дюрант, на клубном уровне защищающий цвета клуба НБА "Бруклин Нетс", стал трехкратным олимпийским чемпионом.
Таким образом, мужская сборная США в 16-й раз выиграла Олимпиаду. Помимо нее, титул покорялся сборным СССР (дважды), Югославии и Аргентины (по одному разу).