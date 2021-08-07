Бронзовый призер ОИ на велотреке Хатунцева поблагодарила тренеров и семью за поддержку

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российская велогонщица Гульназ Хатынцева, вместе с Марией Новолодской выигравшая бронзу Олимпиады-2020 в трековой дисциплине "мэдисон", заявила, что этот успех стал возможным благодаря самоотверженности.

"Отступать мы не собирались. Некуда было отступать. Да, мы не были фаворитками, но мы через столько прошли ради этой медали, мы спортсменки, профессионалки. Мы хотели эту медаль, это была наша цель. Нужно было полностью выложиться, на все сто, и мы не собирались сдаваться", - приводит слова Хатунцевой пресс-служба велокоманды Marathon-Tula, цвета которой защищает спортсменка.

"Было много завалов сегодня, но когда ты через это проходишь, даже как-то фокуса больше, что ли, сил прибавляется и продолжаешь бороться дальше. Хочу поблагодарить всех тренеров, всех, кто помогал с подготовкой, мою семью, Светлану Анатольевну Денисенко, мою команду Marathon-Tula. Спасибо за поддержку!" – сказала гонщица.

Президент Marathon Group и велоклуба Marathon-Tula Александр Винокуров поздравил россиянок с успехом.

"Мы все сегодня преисполнены гордостью и восхищением. Я рад, что нам удалось достичь самой главной цели проекта - завоевать медаль Олимпийских игр для страны и для Тульской области. То, что мы смогли подготовить не только участников, но и победителя, медалиста главных соревнований говорит о том, что нам вместе с руководством региона и тульской школой велоспорта удалось доказать эффективность клубной региональной модели развития спорта", - заявил он.

Поздравил с пьедесталом гонщиц также губернатор Тульской области Алексей Дюмин: "На треке в Токио вы показали хороший результат, внесли весомый вклад в укрепление позиций российской сборной. Завоеванная медаль – достойная награда за мастерство, самоотдачу и командную сплоченность. Тульская область гордится вами!".

Российские спортсменки набрали 26 очков, набранных на соответствующих отсеках.

Победу одержали представительницы Великобритании (78), серебро завоевали гонщицы из сборной Дании (35).