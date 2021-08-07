Гол футболиста "Зенита" Малкома привел Бразилию к золоту Олимпиады

Сборная Бразилии во второй раз подряд выигрывает Олимпиаду

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бразилии одержали победу над соперниками из Испании в финале Олимпиады-2020 в Токио.

Соперники не смогли определить победителя в основное время, которое завершилось со счетом 1:1. За Бразилию отличился Матеус Кунья (45+2-я минута). Испания смогла сравнять благодаря голу Микеля Оярсабаля (61).

В дополнительное время сильнее оказалась сборная Бразилии, итоговый счет матча - 2:1.

Победный гол провел игрок петербургского "Зенита" Малком (108).

Бразилия второй раз выиграла Олимпиаду, до этого команда одержала победу на Играх-2016, которые проходили в Рио-де-Жанейро.

Испания стала серебряным призером. Бронзу завоевала сборная Мексики.