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Сборная России по волейболу проиграла Франции в финале Олимпиады

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной России стали серебряными призерами летней Олимпиады в Токио, уступив в финале соперникам из команды Франции.

Результат противостояния - 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12) в пользу французов.

Таким образом, российская команда завоевала олимпийское серебро.

На групповом этапе россияне потерпели только одно поражение - от Франции. Затем в 1/4 финала обыграли Канаду, а в полуфинале одолели действующих трехкратных олимпийских чемпионов бразильцев.

Российские волейболисты выигрывали летние Олимпийские игры в 2012 году в Лондоне. В решающей схватке были повержены бразильцы.

В копилку сборной России волейболисты принесли 69-ю медаль (26-ю серебряную).

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