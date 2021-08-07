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Россия поднялась на четвертое место ОИ в общем зачете по итогам дня

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Семь медалей, включая три золотые, три серебряные и одну бронзовую, завоевали российские спортсмены в очередной соревновательный день Игр-2020 в Токио.

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Обладателями награды высшего достоинства стали российские синхронистки Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкин, выигравшие соревнования групп, российский борец вольного стиля в весе до 97 кг Абдулрашид Садулаев и легкоатлетка Мария Ласицкене в прыжках в высоту.

Серебряными медалистами стали Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в пляжном волейболе, Дина Аверина в личном многоборье в художественной гимнастике, мужская сборная России по волейболу.

Бронзовую медаль завоевал борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов (до 65 кг).

СпортРоссийские синхронистки завоевали золото ОИ в соревновании группРоссийские синхронистки завоевали золото ОИ в соревновании группЧитать подробнее

Теперь в активе сборной России 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые медали. С этими показателями российская команда занимает четвертое место в медальном зачете. В канун последнего дня Игр сборная России улучшила свои показатели по числу золотых медалей, достигнутые на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро: пять лети назад отечественным атлетам удалось выиграть 19 золотых медалей.

Ранее отечественные атлеты улучшили достижения по общему числу наград по сравнению с Играми в Бразилии – в 2016 году команде удалось выиграть 56 медалей разного достоинства.

На первом месте медального зачета Игр-2020 находится Китай (38 золотая, 31 серебряная, 18 бронзовых медалей), в тройку лучших также входят США (36, 39, 33) и Япония (27, 12, 17).

Вслед за Россией располагается Великобритания (20, 21, 22).

Хроника 22 апреля – 07 августа 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
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